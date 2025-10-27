Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche im Stadtgebiet

Kierspe (ots)

Durch Hebeln an einer Tür verschafften sich Unbekannte am Sonntag zwischen 00:00 und 08:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Heideweg. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten die Täter unter anderem Werkzeuge, Schmuck und Bargeld. Zudem stahlen sie einen vor dem Haus parkenden grauen Mercedes Benz GLE mit einem ebenfalls aus dem Hausentwendeten Originalschlüssel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des PKW geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

Werkzeug stahlen Unbekannte auch von einer Baustelle eines Wohnhauses an der Friedrich-Ebert-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter über ein offenstehendes Fenster ins Gebäude. Auch zu diesem Einbruchsfall bittet die Polizei um Täterhinweise unter 02354/9199-0. (schl)

