POL-MK: Fortschreibung: gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises

Lüdenscheid (ots) - Auch heute wurde erneut ein Kontrolleinsatz im Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke durch die Polizei MK durchgeführt. Dabei wurden 123 Lkw über 3,5t kontrolliert, 36 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, 15 davon aus dem Ausland. Wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit und technischer Mängel wurden außerdem sieben Kraftfahrzeuge stillgelegt, für sie geht es heute nicht ...

