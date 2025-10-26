PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fortschreibung: gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises

Schalksmühle (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ist gegen den 60-jährigen Tatverdächtigen aus Schalksmühle durch den zuständigen Richter des Amtsgerichts in Hagen Haftbefehl erlassen worden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 75-jährige Geschädigte befindet auf Grund der schnell durchgeführten medizinischen Maßnahmen nun nicht mehr in Lebensgefahr. (Lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:29

    POL-MK: Sondereinsatz nach Brückensperrung

    Lüdenscheid (ots) - Auch heute wurde erneut ein Kontrolleinsatz im Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke durch die Polizei MK durchgeführt. Dabei wurden 123 Lkw über 3,5t kontrolliert, 36 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, 15 davon aus dem Ausland. Wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit und technischer Mängel wurden außerdem sieben Kraftfahrzeuge stillgelegt, für sie geht es heute nicht ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:17

    POL-MK: Is.-Letmathe - Ermittlungen nach Flucht eines Pkw-Fahrers

    Is.-Letmathe (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt am Donnerstagmittag sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Toledo-Fahrers gefährdet wurden. Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Iserlohner wegen des Verdachts von Drogenhandel, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Führerschein, Verkehrsunfallflucht, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren