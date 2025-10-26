Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fortschreibung: gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises
Schalksmühle (ots)
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen ist gegen den 60-jährigen Tatverdächtigen aus Schalksmühle durch den zuständigen Richter des Amtsgerichts in Hagen Haftbefehl erlassen worden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 75-jährige Geschädigte befindet auf Grund der schnell durchgeführten medizinischen Maßnahmen nun nicht mehr in Lebensgefahr. (Lubo)
