PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises

Schalksmühle (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8.25 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr eine offensichtlich verletzte Frau in Schalksmühle-Reeswinkel gemeldet. Rettungskräfte und Polizei trafen eine 73-jährige Anwohnerin an, die offenbar schwer verletzt wurde. Sie verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Ihr 75-jähriger Ehemann befand sich ebenso schwer verletzt vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen hatte es eine Auseinandersetzung mit einem 60-jährigen Anwohner gegeben, wobei dieser Mann und Frau mit einem Messer verletzt haben soll. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden, nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Umständen. Der verletzte 75-Jährige gilt als schwerverletzt und wird medizinisch versorgt, es besteht Lebensgefahr. Weitere Auskünfte werden bis auf Weiteres nicht erteilt. (Lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:29

    POL-MK: Sondereinsatz nach Brückensperrung

    Lüdenscheid (ots) - Auch heute wurde erneut ein Kontrolleinsatz im Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke durch die Polizei MK durchgeführt. Dabei wurden 123 Lkw über 3,5t kontrolliert, 36 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, 15 davon aus dem Ausland. Wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit und technischer Mängel wurden außerdem sieben Kraftfahrzeuge stillgelegt, für sie geht es heute nicht ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:17

    POL-MK: Is.-Letmathe - Ermittlungen nach Flucht eines Pkw-Fahrers

    Is.-Letmathe (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt am Donnerstagmittag sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Toledo-Fahrers gefährdet wurden. Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Iserlohner wegen des Verdachts von Drogenhandel, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Führerschein, Verkehrsunfallflucht, ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:14

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Lüdenscheid, L692 Zeit 24.10.2025, 07:50 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1457 Verwarngeldbereich 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 73 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HD (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren