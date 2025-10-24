Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sondereinsatz nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Auch heute wurde erneut ein Kontrolleinsatz im Verkehr nach Sperrung der Rahmedetalbrücke durch die Polizei MK durchgeführt. Dabei wurden 123 Lkw über 3,5t kontrolliert, 36 von ihnen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, 15 davon aus dem Ausland. Wegen einer Gefährdung der Verkehrssicherheit und technischer Mängel wurden außerdem sieben Kraftfahrzeuge stillgelegt, für sie geht es heute nicht mehr weiter. In fünf Fällen wurde gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Ein Fahrzeugführer wurde zudem positiv auf Drogen getestet - ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, es folgte die Blutabnahme. Ein Fahrzeugführer konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen, er musste ebenfalls anderweitig weiter zum Ziel. Auch in den umliegenden Straßen wurde kontrolliert, ob die Regelung "Anlieger frei" wirklich Zutrifft - in 27 Fällen folgte hier ein Verwarngeld. Auch weiterhin wird es zu derartigen Kontrollen kommen, um Unfälle zu verhindern und Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten. (lubo)

