Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Lüdenscheid, L692

Zeit 24.10.2025, 07:50 Uhr bis 12:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1457 Verwarngeldbereich 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 73 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HD (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

