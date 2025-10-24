PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Iserlohn (ots)

Zwischen dem 12. und 23. Oktober sind Unbekannte an der Rubensstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Ihre Beute: ein Silberbesteck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

