Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnhaus
Iserlohn (ots)
Zwischen dem 12. und 23. Oktober sind Unbekannte an der Rubensstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Ihre Beute: ein Silberbesteck. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
