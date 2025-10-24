Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein Garagenbesitzer am Holensiepen hat am Donnerstagmittag Hebelspuren an seiner Garage entdeckt. Es wurde jedoch offenbar nichts gestohlen. (cris)

Korrektur: Tatort nicht Altena, sondern Nachrodt: Unbekannte brachen im Verlauf der ersten Ferienwoche in ein Einfamilienhaus in der Ehren-malstraße ein. Sie brachen dazu eine Tür auf und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Ob die unbekannten Täter Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinwei-se nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

