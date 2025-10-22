PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrzeug kollidiert mit Hausfassade

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wertheimer Mühlenstraße, auf Höhe der Hausnummer 29. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich, von Reicholzheim kommend, in Fahrtrichtung Wertheim-Innenstadt. Er streifte, eventuell aufgrund einer dortigen Fahrbahnverengung, die Hausfassade eines Gebäudes an der Hausecke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall bröckelte stellenweise der Putz von der Hauswand ab. An der Unfallstelle konnten graue Lacksplitter gesichert werden, die vermutlich von dem Verursacherfahrzeug stammen. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen nach auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn

