PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Montag kam es in Öhringen, auf einem Parkplatz in der Austraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 17 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem vermutlich weißen Fahrzeug den VW Golf eines 65-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 10:32

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

    Heilbronn (ots) - Werbach: Einbruch in Raiffeisenmarkt - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Raiffeisenmarkt in Werbach-Wenkheim. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten des Gebäudes in der Straße "Neumühle". Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:30

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vier Kilometer Blitzschutzseil entwendet

    Heilbronn (ots) - Ravenstein: Kilometerweise Blitzschutzseil gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende mehrere Kilometer Blitzschutzseil von einer Baustelle in Ravenstein. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, begaben sich die Täter zu der Baustelle im Bereich des Golfplatzes in der Siedlung "Hoher Baum", wickelten das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren