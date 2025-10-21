Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Montag kam es in Öhringen, auf einem Parkplatz in der Austraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 17 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem vermutlich weißen Fahrzeug den VW Golf eines 65-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell