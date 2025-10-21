Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

Heilbronn (ots)

Werbach: Einbruch in Raiffeisenmarkt - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Raiffeisenmarkt in Werbach-Wenkheim. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten des Gebäudes in der Straße "Neumühle". Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Raiffeisenmarkt gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell