PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch

Heilbronn (ots)

Werbach: Einbruch in Raiffeisenmarkt - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Raiffeisenmarkt in Werbach-Wenkheim. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten des Gebäudes in der Straße "Neumühle". Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Raiffeisenmarkt gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren