Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Vier Kilometer Blitzschutzseil entwendet

Heilbronn (ots)

Ravenstein: Kilometerweise Blitzschutzseil gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende mehrere Kilometer Blitzschutzseil von einer Baustelle in Ravenstein. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr, begaben sich die Täter zu der Baustelle im Bereich des Golfplatzes in der Siedlung "Hoher Baum", wickelten das Seil von insgesamt vier Kabeltrommeln ab und transportierten das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: +49 (0) 7131 104-1010 E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell