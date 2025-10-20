Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unimog kollidiert mit Baum - Fahrer eingeklemmt Bad Friedrichshall-Kochendorf

L1088: Fahrer nach Kollision mit Baum eingeklemmt

Heilbronn (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es in Bad Friedrichshall-Kochendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Unimog befuhr die Neuenstädter Straße (Landesstraße 1088) von Oedheim kommend stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Straßenschild und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Unimog und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Neuenstädter Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Bad Friedrichshall mit 35 Einsatzkräften, 2 RTW und ein NEF vor Ort. Ein RTW verbrachte den leicht verletzten Fahrer in ein örtliches Krankenhaus. Der Gesamtschaden am Fahrzeug, Straßenlaterne und Baum wird auf 15.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell