Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mann wirft Verkehrsschilder auf Fahrbahn, Fahrzeugbrand und Sachbeschädigung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach-Neckarelz: Mann wirft Verkehrsschilder auf Fahrbahn

In der Nacht auf Montag kam es in Mosbach-Neckarelz zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Gegen 1:15 Uhr warf ein 34-jähriger Mann in der Industriestraße mehrere mobile Verkehrsschilder und Standfüße auf die Fahrbahn und beschädigte zudem das Kennzeichen eines geparkten Mercedes. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann versucht hatte, vorbeifahrende Autos anzuhalten. Eine Streifenbesatzung konnte den deutlich verärgerten Mann, der eigenen Angaben zufolge auf der Suche nach einer geöffneten Tankstelle war, anhalten und kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

Obrigheim: Fahrzeugbrand durch technischen Defekt

Am Samstagabend geriet in Obrigheim ein Spezialfahrzeug einer Firma bei Arbeiten in der Mühlgasse in Brand. Gegen 19:50 Uhr bemerkten Anwohner Flammen an dem aufgestellten Verstopfungsfahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Diese war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der angeschlossenen Verstopfungspumpe aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Osterburken: Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in Osterburken eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht. Der sogenannte "Enforcement-Trailer" stand an der Landesstraße 515 in Richtung Bundesstraße 27, auf Höhe der Abzweigung zur Alten Römerstraße. Das Messfenster wurde vollständig mit grauer Farbe überdeckt, sodass die Anlage vorübergehend nicht mehr funktionsfähig war. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L515 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell