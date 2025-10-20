Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Automaten aufgebrochen, Einbrüche, Urnengrab verwüstet und Auto überschlägt sich

Heilbronn (ots)

Heilbronn: "Sicheres Heilbronn" - Betäubungsmittel und Reizstoffsprühgerät sichergestellt

Bei Kontrollen im Rahmen des Konzeptionseinsatzes "Sicheres Heilbronn" konnten am vergangenen Freitag Betäubungsmittel und ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten im Stadtgebiet insgesamt 24 Personen. Hierbei konnte bei einer Person eine geringe Menge Amphetamin und 55 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Eine weitere kontrollierte Person führte ebenfalls eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Außerdem stellten die Beamten bei einer Kontrolle auf dem Bahnhofvorplatz ein CS-Reizstoffsprühgerät sicher. Alle drei Kontrollierten müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Automatenaufbrüchen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in den Revierbereich des Polizeireviers Eppingen und des Polizeireviers Lauffen mehrere Snackautomaten aufgebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam Automaten in Gemmingen (Schwaigerner Straße und Schleifweghöfe), Brackenheim (Marsaner Straße, Stockheimer Straße, Neipperger Straße, Raiffeisenstraße), Schwaigern (Beim Wasserturm), Eppingen (Maulbronner Straße), Leingarten (Mühlgasse), Zaberfeld (Bahnhofstraße) und entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter den Telefonnummern 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen oder unter 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr und 23:10 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Hanselmannstraße. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Eberstadt: Urnengrab verwüstet - Wer hat etwas gesehen?

Am Wochenende verwüstete eine bisher unbekannte Person ein Urnengrab auf dem Eberstadter Friedhof. Gegen 7:30 Uhr am Sonntagmorgen meldete eine Zeugin die Beschädigungen am dortigen Kolumbarium. Der Täter oder die Täterin hatte auf dem gepflasterten Boden vor den Urnengräbern einen Schriftzug in roter Farbe angebracht. Außerdem wurde die Granitabdeckplatte einer Urnenkammer aufgestemmt, die verplombte Aschekapsel aus der Über-Urne entnommen und die darin befindliche Asche auf dem Boden verstreut. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen auf dem Friedhof machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Fahrradfahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrradfahrer am Freitagabend in Heilbronn mehrere Fahrzeuge beschädigte. Gegen 23:30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Zweirad auf der Badstraße in Richtung der Olgastraße, als er zunächst eine Bierflasche auf einen geparkten Pkw warf. Anschließend flüchtete er in Richtung Olgastraße, wo er weitere Autos beschädigte. Unter anderem trat er mit dem Fuß gegen Außenspiegel. Ein Zeuge verfolgte den Mann mit seinem Pkw, verlor ihn aber am Hauptbahnhof aus den Augen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrradfahrer führte nicht zum Auffinden des Unbekannten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Sehr schlank - Dunkle, kurze Haare - Kein Bart oder Brille - Trug eine blaue dünne Jacke - Fuhr ein silbernes Damenrad Wer kann Angaben zu den Geschehnissen am Freitagabend oder dem Fahrradfahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 6437600 an den Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt.

Pfaffenhofen: Pkw kollidiert mit Baum und überschlägt sich - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Pfaffenhofen. Gegen 19:40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße 1103 von Zaberfeld kommend in Richtung Weiler an der Zaber unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang querte vermutlich ein Reh die Fahrbahn, weshalb der junge Mann versuchte mit seinem Fahrzeug auszuweichen. Hierbei geriet der BMW nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Schild und einem Baum und überschlug sich. Der Pkw kam abschließend auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 21-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

