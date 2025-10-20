Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Erfolgreiche Vermisstensuche, Einbrecher überrascht, Unfall, Fahrzeugbrand und Zeugen nach Unfall gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Boxberg-Wölchingen: Vermisstes Mädchen wohlbehalten aufgefunden In der Nacht auf Montag wurde in Boxberg-Wölchingen ein Mädchen als vermisst gemeldet. Gegen 1:50 Uhr bemerkte die Mutter, dass ihre Tochter nicht mehr in ihrem Bett lag. Nach einer ersten Absuche durch Angehörige und mehrere Polizeistreifen konnte die Vermisste kurzzeitig gegen 2:35 Uhr im Bereich der Karl-Hofmann-Straße gesichtet werden, lief jedoch davon und versteckte sich. Eine großangelegte Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieb zunächst ohne Erfolg. Gegen 4:40 Uhr fanden die Beamten das Mädchen schließlich im Bereich des Kirchwegs unversehrt auf. Sie wurde wohlbehalten an ihre Mutter übergeben.

Tauberbischofsheim: Einbrecher flüchtet nach Entdeckung - Zeugen gesucht Am Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Dr.-Ulrich-Straße in Tauberbischofsheim in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Der Einbrecher hatte gegen 19:40 Uhr die Balkontür aufgehebelt und wurde offenbar durch den heimkehrenden Bewohner gestört. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. An der Balkontür entstand Sachschaden. Zeugen, die im Bereich der Dr.-Ulrich-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall Am Sonntagnachmittag kam es in Wertheim an der Kreuzung Alte Vockenroter Steige / Neue Vockenroter Steige zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 16 Uhr bog ein 45-jähriger Opel-Fahrer von der Alten Vockenroter Steige nach links ab und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Ford. Der 51-jährige Ford-Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Wertheim-Nassig: Auto brennt während der Fahrt aus Ein technischer Defekt dürfte der Grund für einen Fahrzeugbrand am Freitagabend in Wertheim-Nassig gewesen sein. Gegen 17:40 Uhr bemerkte ein 68-jähriger BMW-Fahrer beim Einfahren in die Steingasse Rauch und Flammen unter seinem Fahrzeug. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch löschen, doch das Auto brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

A81/Rosenberg: Zeugen nach Unfall gesucht Am Montag, 13.10.2025, ereignete sich auf der Autobahn 81 bei Rosenberg ein schwerer Verkehrsunfall (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6137361). Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim sucht nun noch Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des weißen Audi A3 vor dem Unfall und zum Unfallgeschehen selbst machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 60040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell