POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand, Unfälle und illegale Müllentsorgung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Holzlager gerät in Brand

In Wertheim brannte in der Nacht auf Dienstag ein Holzlager im Garten eines Wohnhauses. Gegen 0:30 Uhr bemerkten Anwohner in der Eichendorff Straße die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Ein überdachter Holzlagerplatz und drei Mülltonnen standen in Vollbrand. Das Feuer griff auch kurzzeitig auf eine angrenzende Tanne über, konnte jedoch durch die Feuerwehr Wertheim schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Inhalt einer der Mülltonnen den Brand ausgelöst haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor. A81/Rosenberg: Zwei Unfälle - ein Schwer- und ein Leichtverletzter Am frühen Montagmorgen kam es auf der Autobahn 81 bei Rosenberg kurz hintereinander zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 6 Uhr fuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf Höhe des Streckenabschnitts zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg vermutlich infolge eines Sekundenschlafs ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Durch den Aufprall wurde der Audi gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigten zudem den VW eines 28-jährigen Autofahrers. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Nur wenige Minuten später ereignete sich an gleicher Stelle ein weiterer Unfall. Ein 51-jähriger VW-Caddy-Fahrer erkannte zu spät, dass der Verkehr aufgrund des vorangegangenen Unfalls stockte, und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Würzburg zeitweise voll gesperrt werden.

Großrinderfeld: Eine Leichtverletzte nach Unfall auf der A81

Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Auf Höhe des Streckenabschnitts zwischen der Landesgrenze zu Bayern in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Tauberbischofsheim geriet ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Eine hier fahrende Chevrolet-Lenkerin konnte die Kollision trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern, sodass der Mercedes in die Seite des Kleinwagens prallte. Die 20-jährige Mitfahrerin im Chevrolet wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Boxberg: Müll illegal im Feld abgeladen - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag und Sonntag wurden bei Boxberg entlang des Verbindungswegs zwischen dem Tanklager und Windischbuch verschiedene Abfälle illegal entsorgt. Unter anderem fanden sich dort eine Feuerschale, alte Fenster, Planen, Zementsäcke sowie eine Ledertasche mit Schuhen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

