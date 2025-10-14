Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Zeugen nach Brand gesucht

Am frühen Montagmorgen kam es in der Hohenlohestraße in Neuenstein zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache fingen gegen 5:20 Uhr eine Thujahecke und ein dahinter gebauter hölzerner Mülleimerunterstand Feuer. Etwa fünf Meter der Hecke, der Holzverschlag sowie drei Mülltonnen wurden durch die Flammen zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Neuenstein konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand durch einen bislang unbekannten Täter verursacht wurde, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

