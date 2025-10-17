POL-HN: Hohenlohekreis: Amok-Androhung an Öhringer Schule aufgeklärt

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Amok Androhung an Öhringer Schule aufgeklärt

Die Urheber einer mit einem Stift in einer Schultoilette aufgeschriebenen Amok Androhung an einer Öhringer Schule sind zwischenzeitlich bekannt. Die Drohung kann eindeutig einer TikTok Challenge zugeordnet werden. Seitens der Verfasser geht keine Amok-Gefahr aus. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird die Polizei keine Angaben zu den Urhebern machen. Die Schulleitung ist über den Umstand informiert. Das Thema Amok ist eine hochbrisante Angelegenheit und wird seitens der Polizei in Zusammenarbeit mit den Schulen sehr sensibel behandelt. Grundsätzlich stellt das Androhen einer AMOK-Tat eine Straftat dar, die mit bis zu drei Jahren Haft oder Geldstrafe bestraft werden kann. Ein Polizeieinsatz infolge einer solchen Drohung kann zudem teuer werden.

