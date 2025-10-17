Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken Unfall verursacht, Verkehrsunfallflucht

Heilbronn (ots)

Mudau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch kam es in der Mudauer Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem vermutlich grünen Fahrzeug, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, die Hauptstraße und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Tipo eines 20-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 EUR. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Betrunken Unfall verursacht

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Kreisstraße 3968 zwischen Buchen und Hornbach zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die Kreisstraße 3968 in Richtung Hornbach, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 2,2 Promille. Daher wurden im Krankenhaus nicht nur die leichten Verletzungen des 42-Jährigen versorgt, sondern auch eine Blutprobe genommen. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Motorradfahrer muss nun mit einer Anzeige und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

