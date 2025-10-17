Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Westernach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Donnerstagnachmittag kam es auf dem P+R Parkplatz in Westernach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigt mit seinem vermutlich blauen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den weißen Opel Mokka eines 53-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

