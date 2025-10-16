PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Auto kollidiert mit verlorenem Sandstein - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn-Altheim: Unfall aufgrund von herumliegendem Sandstein Am Mittwochabend kollidierte auf der Kreisstraße 3904 bei Altheim ein Auto mit einem auf der Straße liegenden Sandstein. Gegen 21:35 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Mercedes auf der K3904 in Richtung Altheim unterwegs, als Sie mit ihrem Fahrzeug einen circa 30 Kilogramm schweren, auf der Fahrbahn liegenden, Sandstein erfasste. Der Mercedes schleuderte nach dem Zusammenstoß circa 100 Meter weit über die Fahrbahn und kam schließlich auf dieser zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich Schlagspuren am ursprünglichen Liegeort des Sandsteins befinden. Vermutlich verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug diesen während der Fahrt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 16:14

    POL-HN: Hohenlohekreis: Schwerer Verkehrsunfall auf A6

    Hohenlohekreis (ots) - A6/Waldenburg: Schwerer Lkw-Unfall Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Waldenburg in Fahrtrichtung Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lastkraftwagen. Gegen 14:30 Uhr erkannte ein Lkw-Fahrer den sich bildenden Rückstau vermutlich zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:56

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Solarkabel gestohlen und Unfallflucht

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Ahorn-Berolzheim: Mehrere Kilometer Solarkabel entwendet In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Solarpark "Ahorn-Solar" in Berolzheim mehrere Kilometer Solarkabel entwendet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und 7 Uhr am nächsten Morgen, gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Solarpark. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren