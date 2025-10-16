Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Auto kollidiert mit verlorenem Sandstein - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn-Altheim: Unfall aufgrund von herumliegendem Sandstein Am Mittwochabend kollidierte auf der Kreisstraße 3904 bei Altheim ein Auto mit einem auf der Straße liegenden Sandstein. Gegen 21:35 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Mercedes auf der K3904 in Richtung Altheim unterwegs, als Sie mit ihrem Fahrzeug einen circa 30 Kilogramm schweren, auf der Fahrbahn liegenden, Sandstein erfasste. Der Mercedes schleuderte nach dem Zusammenstoß circa 100 Meter weit über die Fahrbahn und kam schließlich auf dieser zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich Schlagspuren am ursprünglichen Liegeort des Sandsteins befinden. Vermutlich verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug diesen während der Fahrt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

