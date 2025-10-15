Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Solarkabel gestohlen und Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Ahorn-Berolzheim: Mehrere Kilometer Solarkabel entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Solarpark "Ahorn-Solar" in Berolzheim mehrere Kilometer Solarkabel entwendet. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und 7 Uhr am nächsten Morgen, gewaltsam Zutritt zu dem umzäunten Solarpark. Zusätzlich wurde ein Metallpfosten entfernt um mit einem Fahrzeug auf das Gelände fahren zu können. Die Täter schnitten ersten Schätzungen zufolge circa 30.000 Meter Solarkabel ab und entwendeten diese. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 90.000 Euro. Weiter entstand durch den Ausfall der Anlage ein noch nicht bezifferbarer Schaden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 009341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Am Freitagmittag zwischen 12:15 Uhr und 13 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein-/ beziehungsweise Ausparken den links daneben geparkten Seat Cupra eines 55-Jährigen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

