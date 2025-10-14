Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Bedrohung, Einbruch, Unfallflucht

Neckarelz: Mann bedroht Autofahrer

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr schlug und trat ein 27-jähriger Mann in Neckarelz mehrfach gegen das Fahrzeug eines 29-Jährigen. Der Tatverdächtige drohte ihm hierbei Gewalt an und äußerte die Worte "Avada Kedavra", ein fiktiver Todesfluch aus der "Harry Potter"-Reihe. Zusätzlich zu den Drohungen beleidigte der Tatverdächtige den 29-Jährigen und gestikulierte bedrohlich indem er sich an der Kehle entlangfuhr. Der 29-Jährige blieb während des Vorfalls sicher in seinem Fahrzeug und der Tatverdächtige entfernte sich kurz darauf mit seinem eigenen Fahrzeug von der Örtlichkeit. Hierbei fuhr der Beschuldigte In der Heinrichsburg mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln umher. Nach kurzer Zeit konnte der 27-Jährige von den eintreffenden Polizeikräften gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain in seiner Bauchtasche. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Aglasterhausen/Michelbach: Einbruch in ein Wohnheim Im Zeitraum vom 12.Oktober 2025, 08:30 Uhr bis 13. Oktober 2025, 07:30 Uhr, wurde in Michelbach in ein Wohnheim eingebrochen. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen des Wohnheims in der Straße "Neurott am Sohlberg". Im Inneren hebelte der Täter einen Schlüsselkasten auf und verließ im Anschluss das Gebäude vermutlich wieder durch ein Fenster. Ob und welche Schlüssel entwendet wurden, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht im City-Parkhaus - Zeugen gesucht Am Sonntagnachmittag kam es zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Unfallflucht im City-Parkhaus in Mosbach. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den auf Ebene 5 geparkten KIA eines 25-Jährigen und fuhr anschließend davon. An dem Kia entstand im Bereich der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

