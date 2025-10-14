Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht, Transporter aufgebrochen, versuchte räuberische Erpressung, Ergebnis der Kontrollwoche Ablenkung/Handynutzung

Heilbronn (ots)

Nordheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zu Wochenbeginn verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Nordheim. Zwischen Sonntagnachmittag, 13 Uhr, und Montagmittag, 11:50 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Kreuzstraße. Im Anschluss wurden Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Transporter aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in Heilbronn einen Transporter auf und entwendeten Werkzeug. Das Fahrzeug wurde durch dessen Besitzer am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in der Dittmarstraße auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Am Montagmorgen, gegen 6:30 Uhr, stellte der 34-Jährige fest, dass die Heckscheibe des Renaults eingeschlagen wurde und zwei blaue Werkzeugkoffer der Marke "Geberit" gestohlen wurden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht Nach einer versuchten räuberischen Erpressung am Samstagabend in Heilbronn, sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Gegen 19:45 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Hund auf dem Weg von der Jägerhausstraße in die Schirrmannstraße und wurde von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser verlangte zunächst Geld von ihr. Als die Frau ihm mitteilte, dass sie kein Geld bei sich habe, soll dieser ihr gedroht und sich anschließend in Richtung Jägerhausstraße entfernt haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Mitte 40 - Circa 1,80 Meter groß - Wenig Haare auf dem Kopf, Drei-Tage-Bart - Dunkler Teint - Trug blaue Jeans, ein dunkles T-Shirt, weiße Turnschuhe - Hatte eine dunkle Leder- oder Jeansjacke über die Arme gehängt - Sprach akzentfreies Deutsch Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgefunden und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder dem Unbekannten machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Präsidiumsbereich Heilbronn: Über 600 Verstöße während Kontrollwoche geahndet Im Rahmen der Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Ablenkung/Handynutzung stellten die Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn im gesamten Präsidiumsbereich 621 Verstöße fest. 312 Verkehrsteilnehmer wurden mit Handy am Steuer erwischt, 291 waren nicht angeschnallt und 18 müssen mit einer Anzeige rechnen, da sie ein Kind im Fahrzeug transportierten ohne dieses vorschiftsgemäß zu sichern. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

