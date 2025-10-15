Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach tätlichem Angriff auf Polizisten in Untersuchungshaft

Am Donnerstagabend kam es auf dem Heilbronner Marktplatz zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Gegen 20:45 Uhr wurde ein 25-jähriger algerischer Staatsangehöriger von Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heilbronn übergeben, nachdem er zuvor auf dem Marktplatz randaliert und sich erheblich aggressiv verhalten hatte.

Im weiteren Verlauf soll der Mann die Einsatzkräfte lautstark beleidigt und einem Beamten ins Gesicht gespuckt haben. Der Polizist wurde dabei im Bereich von Mund und Kinn getroffen.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur weiteren Abklärung in Gewahrsam genommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde er am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der aufgrund von Fluchtgefahr Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der 25-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert

