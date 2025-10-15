Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Land- und Stadtkreis Heilbronn: Verletzte bei Unfall auf der Autobahn und Zeugen nach Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 95.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld. Gegen 7:10 Uhr musste ein 38-Jähriger seinen Seat zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm eine 40-Jährige vermutlich zu spät wahr, weshalb sie mit ihrem Renault Transporter auf den Seat auffuhr. Durch den Aufprall wurden der Seat-Fahrer sowie alle drei Insassen im Renault leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten mussten zeitweise alle drei Fahrspuren gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nach der abschließenden Fahrbahnreinigung wurde die Sperrung gegen 10 Uhr wieder aufgehoben.

Heilbronn: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zum Verkaufsraum einer Bäckerei in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 18:30 Uhr am Dienstag und 5:15 am Mittwoch gelangte der Täter vermutlich durch das Einschlagen einer Scheibe ins Innere des Gebäudes in der Heidelberger Straße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

