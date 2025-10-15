Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Schwerer Verkehrsunfall auf A6

Hohenlohekreis (ots)

A6/Waldenburg: Schwerer Lkw-Unfall

Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Autobahn 6 bei Waldenburg in Fahrtrichtung Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lastkraftwagen. Gegen 14:30 Uhr erkannte ein Lkw-Fahrer den sich bildenden Rückstau vermutlich zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben. Das Führerhaus des auffahrenden Lkw wurde stark deformiert, sodass der Fahrer eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Nürnberg bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell