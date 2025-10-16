Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Rüttelstampfer gestohlen, Sachbeschädigung und Illegale Öl-Entsorgung

Wittighausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Mittwochabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Bahnübergang zwischen Wittighausen und Kirchheim. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 17:40 Uhr die Landstraße 511 aus Wittighausen in Fahrtrichtung Kirchheim. Als dieser den Bahnübergang überquerte, kollidierte er mit der Bahnschranke, sodass diese komplett aus der Halterung gerissen wurde. Nach der Kollision fuhr der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Lauda-Königshofen: Rüttelstampfer von Baustelle gestohlen - Wer hat etwas gesehen? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf einer Baustelle zwischen Oberlauda und Heckfeld ein Rüttelstampfer entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch 8 Uhr die Baumaschine im Wert von über 1.000 Euro von der Baustelle in Ortsausgangsnähe von Oberlauda. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim. Bad Mergentheim: Verkehrsunfall - Fußgänger leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in der Straße "Unterer Graben" in Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Gegen 16 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Hyundai die Straße "Unterer Graben" vom Bahnhof kommen in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Am Fußgängerüberweg übersah die Autofahrerin vermutlich den die Fahrbahn querenden 30-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Mann verletzte sich hierdurch leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Weikersheim: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Am Mittwoch wurde in der Bismarckstraße in Weikersheim ein PKW beschädigt. Zwischen 6 Uhr und 13 Uhr zerkratzte eine unbekannte Person den in einer Hofeinfahrt geparkten Hyundai einer 34-Jährigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegen.

Werbach: Illegale Öl-Entsorgung - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch den 8. Oktober bis Mittwoch den 15. Oktober entsorgten Unbekannte in Werbach illegal Öl. Der oder die Täter legten im genannten Zeitraum einen teilgefüllten Ölkanister im Altmetallcontainer der Gemeinde Werbach in der Straße "In der Strut" ab. Beim Leeren des Containers platzte der Ölkanister, wodurch der Vorplatz und das entsorgte Altmetall im Container verunreinigt wurden. Die freiwillige Feuerwehr Werbach war mit vier Mann vor Ort und streute den Vorplatz mit Bindemittel ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die unerlaubte Entsorgung beobachten konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt der Arbeitsbereich Umwelt unter der Telefonnummer 09341 81453 entgegen.

