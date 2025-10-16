Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Land- und Stadtkreis Heilbronn: Einbrüche, Verkehrsunfall und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Einbrüche in mehreren Gebäuden - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Heilbronn-Böckingen zu mehreren Einbrüchen. Im Fasanenweg drangen Unbekannte zwischen 17:50 Uhr und 7:20 Uhr auf bislang unbekannte Weise in eine Tiefgarage ein. Dort schlugen sie an einem geparkten Fahrzeug eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Laptoptasche. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In der gleichen Nacht verschafften sich Einbrecher zwischen 18:30 Uhr und 5:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Heidelberger Straße. Hierzu schlugen sie die Fensterscheibe eines Verkaufsraums ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts . Nur wenige Häuser weiter, ebenfalls in der Heidelberger Straße, schlugen vermutlich dieselben Täter eine Fensterscheibe ein, um in einen weiteren Laden einzusteigen. Dort entwendeten sie eine Registrierkasse. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Heidelberger Straße oder des Fasanenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Einbrecher durchsucht Wohnhaus - Zeugen gesucht Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte sich zwischen 16 Uhr und 22 Uhr in Bad Rappenau-Bonfeld gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Käfernweg. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Käfernwegs bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

A6/Heilbronn: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall Am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 6 bei Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Lkw-Fahrer übersah vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Rückstau zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau und fuhr mit seinem Lastwagen auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Der Wagen drehte sich durch den Aufprall und blieb quer zur Fahrbahn stehen, woraufhin eine nachfolgende Autofahrerin mit ihrem Pkw ebenfalls mit dem quer stehenden Auto kollidierte. Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Heilbronn: Verkehrskontrollen der Arbeitsgruppe "Poser und Raser" - nur wenige Verstöße festgestellt Am Mittwochabend führte die Arbeitsgruppe "Poser und Raser" des Polizeipräsidiums Heilbronn in der Zeit zwischen 18 Uhr und Mitternacht Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Auf verschiedenen Straßen im Stadtgebiet wurden dabei insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Der höchste gemessene Wert lag bei 64 km/h statt der erlaubten 40 km/h. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte zwei Rotlichtverstöße, drei Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer sowie einmal eine nicht zugelassene technische Veränderung an einem Fahrzeug.

