Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Festnahme nach Tötungsdelikt in Bad Münder

Hameln (ots)

Nach dem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 76-jährigen Frau aus Bad Münder (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6085854), hat die Polizei Hameln den in Verdacht stehenden 59-Jährigen festgenommen, nach dem bundesweit gefahndet wurde.

Am Donnerstag (28.08.2025) gegen 20:30 Uhr, trafen die Beamten im Rahmen einer Anzeigenaufnahme in der Straße "Breiter Weg" in Hameln auf den 59-Jährigen. Bei der Überprüfung der Person bestätigte sich, dass es sich um den Gesuchten zum Tötungsdelikt vom 25.07.2025 in Bad Münder handelte. Der Beschuldigte wurde daraufhin widerstandslos festgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern zurzeit noch weiter an. Der Gesuchte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Presseauskünfte sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover, Herrn Eisenhauer, zu richten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

