POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (13.06.2025) kam es in der Amagasaki-Allee Ecke Blücherstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 59-jährigen Autofahrer. Es wurde niemand verletzt. Gegen 20.15 Uhr war der 62-Jährige in stadtauswärtige Richtung auf der Blücherstraße unterwegs. Der 59-Jährige war auf der Blücherstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Im ...

