Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sinnlose Zerstörungswut

Kusel (Kreis Kusel) (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025 gegen halb 4 am frühen Morgen erreichte die Polizei die Meldung, dass mehrere junge Leute einen Baumstamm durch die Glanstraße schlep-pen und dabei mitten auf der Fahrbahn laufen. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten fest, dass auf der Bundesstraße 420 von Ortsausgang Kusel bis Ortseingang Alteng-lan sämtliche Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und dabei beschädigt wurden. Das Glas an der Bushaltestelle Altenglan "Siedlung" wurde vollständig zer-stört. Die Polizei Kusel bittet um Hinweise zur nächtlichen Randale unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

