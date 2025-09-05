Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Geparktes Fahrzeug touchiert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein weißer Kleinwagen beschädigt im Vorbeifahren ein auffällig blaues Fahrzeug. Am Donnerstag, 04.09.2025, 17.35 Uhr fuhr ein weißer Pkw Renault auf der Schmitt-weilerstraße (K 4) aus Richtung Schönenberg-Kübelberg kommend in Richtung Orts-teil Schmittweiler. Vor Anwesen Haus-Nr. 18 stand ein Kleinfahrzeug (bis 45 km/h) in leuchtend blauer Farbe. Der weiße Pkw beschädigte den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und setzte seine Fahrt scheinbar unbeirrt fort. Der verblüffte Eigentümer des parkenden Fahrzeugs nahm das Geräusch des Ansto-ßes wahr und konnte gedankenschnell ein paar Fotos schießen. Demnach dürfte es sich bei dem weißen Pkw um einen Renault Clio handeln. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell