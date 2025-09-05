Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Gefährdung des Gegenverkehrs

Dunzweiler (Kreis Kusel) (ots)

Ein silberner Pkw Opel drängt ein gelbes Fahrzeug Richtung Straßengraben. So geschehen am Sonntag, 31.08.2025 gegen 19.00 Uhr auf der L 354 zwischen Kompostieranlage Bambergerhof und Agip-Tankstelle Waldmohr. Der silberne Pkw fuhr nach einem Beinahezusammenstoß im Bereich der Kompos-tieranlage seines Wegs und hielt schließlich an der Tankstelle in der Saarpfalzstraße. Die Verkehrsteilnehmerin, die zuvor gerade noch ausweichen konnte, wendete und folgte dem Vehikel. Auf der Fahrt Richtung Tankstelle registrierte die Verfolgerin eine weitere gefahrenträchtige Situation; der silberne Opel sei abermals auf die Gegenspur geraten und ein entgegenkommender gelber Pkw musste ausweichen. Zu diesem Fahrzeug liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet um Hinweise zu den konkreten Umständen der Begegnung zwischen dem silbernen Opel und dem noch unbekannten gelben Pkw an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. die Polizeiinspektion Ku-sel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

