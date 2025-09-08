PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIKUS: Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel)

Dreiste Unfallflucht (ots)

Ein schwarzer Pkw Audi A 3 beschädigt im Vorbeifahren einen schwarzen Pkw Ford Kuga. Am Freitag, 05.09.2025, 11.05 Uhr fuhr ein schwarzer A 3 auf der Herzogstraße in Richtung Ortsmitte. Vor Anwesen Haus Nr. 10 stand ein schwarzer Ford Kuga am Fahrbahnrand geparkt. Im Vorfahren erwischte der Audi-Pilot das stehende Fahrzeug an der linken Seite. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß ein paar Meter zu-rück, betrachtete den Schlamassel und brauste schließlich davon, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Am Ford entstand Sachschaden von mehreren hundert Eu-ro. Ein neutraler Zeuge nahm das Geschehen wahr und schilderte den Vorfall. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zur Unfallflucht an die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

