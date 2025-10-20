Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Heilbronn (ots)

Heilbronn/K9562: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Am Montagmittag kam es in Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Einsatzfahrzeug. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein Rettungswagen im Einsatz, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, die Karl-Wüst-Straße (Kreisstraße 9562) in Fahrtrichtung Neckargartacher Brücke. Im Kreuzungsbereich Karl-Wüst-Straße / Austraße, auf Höhe eines Autohauses, kam es zur Kollision mit einem Pkw, dessen Fahrer offenbar den Rettungswagen beim Einfahren in die Kreuzung übersah. Im Rettungswagen befanden sich vier Personen - drei Angehörige der Besatzung sowie ein Patient. Im Pkw, einem Elektrofahrzeug der Marke Byonic, saß eine Person. Alle fünf Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt. Der Schweregrad der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenfalls ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch Gegenstand der Unfallermittlungen. Die Karl-Wüst-Straße war für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwischen der Neckarsulmer Straße (B 27) und der Albertistraße gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell