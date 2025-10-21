Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall mit Straßenbahn und eine Person nach Unfall schwerverletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit Straßenbahn

Am Montagnachmittag kollidierte in Heilbronn ein Pkw mit einer Straßenbahn. Gegen 13:30 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem BMW auf der Austraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als der Mann nach links über die S-Bahn-Gleise abbog, übersah er die parallel zu ihm fahrende S-Bahn und kollidierte mit dieser. Der BMW-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Bahn wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Neckarsulm. Gegen 8:20 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Audi auf der Salinenstraße in Richtung Christian-Schmidt-Schule unterwegs. Er verringerte seine Geschwindigkeit und wollte am linken Fahrbahnrand parken. Dies nahm ein 17-jähriger Rollerfahrer, welcher hinter dem Audi fuhr, vermutlich zu spät wahr, weshalb er zum Überholen ansetzte und mit dem die Fahrbahn kreuzenden Fahrzeug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Roller abgewiesen und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

