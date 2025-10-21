POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brandgeschehen

Polizeipräsidium Heilbronn

Schwaigern-Stetten am Heuchelberg: Gerätehalle in Brand geraten

Zu einem Großbrand kam es am Dienstagmittag im Schwaigerner Stadtteil Stetten am Heuchelberg. Gegen 12:50 Uhr geriet in der Straße "Tiergärten" eine rund 200 Quadratmeter große Gerätehalle eines Betriebes in Brand. In der Halle waren unter anderem Maschinen, kleinere Geräte sowie Betriebsstoffe gelagert. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich vier Personen im Gebäude, welche dieses allesamt verlassen konnten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte die Flammen erst nach etwa drei Stunden unter Kontrolle bringen. Die Polizei warnte und informierte die Bevölkerung sowie die Anwohnerinnen und Anwohner mitunter mittels Lautsprecherdurchsagen Türen und Fenster geschlossen zu halten. Messungen ergaben, dass es zu keiner Verunreinigung der Luft oder des Abwassers durch diverse Stoffe kam. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Landesstraße 1107 zwischen Stetten am Heuchelberg und der Stettener Straße in Brackenheim-Haberschlacht in beide Richtungen voll gesperrt werden. Eine Person wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Stand wird die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, kann es derzeit noch nicht betreten werden. Aufgrund weiterer notwendiger Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, wurde der Brandort nach Anweisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Feuerwehren Heilbronn, Schwaigern, Massenbachhausen, Massenbach, Neckarsulm, Lauffen und Leingarten waren mit insgesamt 87 Kräften am Einsatz beteiligt.

