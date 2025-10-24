Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: E-Scooter geklaut
Menden (ots)
Gestern Abend wurde der E-Scooter einer Mendenerin am Stuckenacker gestohlen. Er wurde gegen 18.30 Uhr vor einem dortigen Fitnessstudio abgeschlossen, bei Rückkehr um 19.40 Uhr war er nicht mehr dort. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben, können ihre Hinweise an die Polizei in Menden richten. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell