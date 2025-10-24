POL-MK: E-Scooter geklaut

Meinerzhagen/ Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet mit Fotos nach mehreren Personen, die in der Nacht zum 20. August in ein Geschäft an der Oststraße in Meinerzhagen eingebrochen sind. Sie entwendeten Sportkleidung. Die Fotos sind im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/184022 . Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0. Eine weitere Fahndung mit Lichtbildern läuft ...

