PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter geklaut

Menden (ots)

Gestern Abend wurde der E-Scooter einer Mendenerin am Stuckenacker gestohlen. Er wurde gegen 18.30 Uhr vor einem dortigen Fitnessstudio abgeschlossen, bei Rückkehr um 19.40 Uhr war er nicht mehr dort. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben, können ihre Hinweise an die Polizei in Menden richten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:04

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Menden (ots) - 1. Messstelle Ort Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 23.10.2025, 12:05 Uhr bis 14:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 06:51

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden (ots) - 1. Messstelle Menden-Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 23.10.2025, 12:05 bis 14:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 23.10.2025, 14:30 bis 16:45 Uhr ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:14

    POL-MK: Fahndungen mit Fotos nach Einbruch und Ladendiebstahl

    Meinerzhagen/ Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet mit Fotos nach mehreren Personen, die in der Nacht zum 20. August in ein Geschäft an der Oststraße in Meinerzhagen eingebrochen sind. Sie entwendeten Sportkleidung. Die Fotos sind im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/184022 . Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0. Eine weitere Fahndung mit Lichtbildern läuft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren