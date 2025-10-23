Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndungen mit Fotos nach Einbruch und Ladendiebstahl

Meinerzhagen/ Iserlohn (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach mehreren Personen, die in der Nacht zum 20. August in ein Geschäft an der Oststraße in Meinerzhagen eingebrochen sind. Sie entwendeten Sportkleidung. Die Fotos sind im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/184022 . Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0.

Eine weitere Fahndung mit Lichtbildern läuft nach zwei tatverdächtigen Ladendieben. Sie entwendeten am 5. April in einer Iserlohner Drogerie Kosmetikprodukte im hohen Wert. Fotos und Beschreibung sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/183587 . Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

