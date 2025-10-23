Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Lenneschule
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Unbekannte sind in der Nacht in die Lenneschule am Holensiepen eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster an der Gebäuderückseite, durchwühlten einen Raum und versuchten, eine Innentüre aufzubrechen. Nach den ersten Feststellungen wurde zumindest eine Kaffeemaschine gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
