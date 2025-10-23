Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle aus Pkw

Altena (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gab es zwei Diebstähle aus Pkw in der Innenstadt. Ein Pkw-Führer kam am Morgen zu seinem an der Gerichtsstraße geparkten, weißen VW Golf: Türen standen auf und eine Fensterscheibe war eingeschlagen. Wie er feststellen musste, fehlten zwei Jacken und eine Sonnenbrille. An der Klusenstraße wurde in der Nacht eine Fensterscheibe eines grauen BMW 523I eingeschlagen und eine Musikbox gestohlen. Am Mittwochmorgen zwischen 8.15 und 10.55 Uhr wurde an der Kleffstraße die Heckscheibe eines geparkten Volvo XC40 eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell