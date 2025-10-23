POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025

Hemer (ots) - Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer privaten Werkstatt in der Jübergstraße. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebe-ten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu ...

mehr