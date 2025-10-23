Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025
Iserlohn/Altena (ots)
1. Messstelle
Ort Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße Zeit 22.10.2025, 13:00 Uhr bis 15:25 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 373 Verwarngeldbereich 62 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 64 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Altena-Evingsen, Ihmerter Straße Zeit 22.10.2025, 16:05 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 315 Verwarngeldbereich 38 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 67 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell