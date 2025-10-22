PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bargeld bei Einbruch in Werkstatt entwendet/ Unbekannte hebeln an SB-Automaten

Hemer (ots)

Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer privaten Werkstatt in der Jübergstraße. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebe-ten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)

An einem SB-Automaten haben Unbekannte am späten Montagabend, gegen 23:45 Uhr, an der Hauptstraße gehebelt. Der Automat befindet sich vor einem Geschäft. Die beiden unbekannten Männer trugen dunkle Oberbekleidung. Einer der beiden war mit einer Jeanshose bekleidet, der andere trug eine weiße Hose und ein rotes Tuch. Sie wurden bei der Tatausführung gefilmt. Bevor sie den Automaten öffnen konnten, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Möglicherweise wurde das Duo bei der weiteren Tatausführung gestört, daher bittet die Polizei unter 02372/9099-0 um Zeugenhinweise. (schl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

