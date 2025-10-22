PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Altena (ots)

Unbekannte brachen im Verlauf der ersten Ferienwoche in ein Einfamilienhaus in der Ehrenmalstraße ein. Sie brachen dazu eine Tür auf und durchwühlten anschließend die Wohnräume. Ob die unbekannten Täter Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

