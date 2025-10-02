PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Motorroller gestohlen +++ Kind verletzt und geflohen +++

Limburg (ots)

1. In Wohnhaus eingebrochen,

Löhnberg, Wetzlarer Straße, Montag, 29.09.2025, 08:00 Uhr bis Dienstag, 30.09.2025, 17:45 Uhr

(wie) Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag ist in Löhnberg in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Bisher unbekannte Täter betraten unbefugt das Grundstück in der Wetzlarer Straße. Am Gebäude hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Im Wohnhaus durchsuchten die Einbrecher dann mehrere Räume, aus denen sie schließlich Gegenstände aus Kupfer und Zinn entwendeten. Mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Motorroller gestohlen,

Limburg, Bodelschwinghstraße, Mittwoch, 01.10.2025, bis 15:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Mittwochnachmittag ein Motorroller gestohlen worden. Eine 21-Jährige war mit einem weißen Peugeot Speedfight in die Bodelschwinghstraße gefahren und hatte das Zweirad dort kurz abgestellt, um in ein Wohnhaus zu gehen. Hierbei ließ sie den Schlüssel im Schloss stecken. Als sie gegen 15:30 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, war der Motorroller verschwunden. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur. An dem Peugeot Zweirad war zuletzt das Versicherungskennzeichen 383-YAN angebracht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Kind verletzt und geflohen,

Limburg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.10.2025, 12:35 Uhr

(wie) Der Fahrer eines E-Scooters hat am Mittwochmittag in Limburg ein Kind verletzt und ist dann einfach geflohen. Ein circa 18-jähriger und komplett dunkel gekleideter junger Mann lief gegen 12:25 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der Schiede von der Hospitalstraße kommend in Richtung Bahnhofsplatz. An der evangelischen Kirche stieg er auf das Zweirad und bog in die Fußgängerzone (Bahnhofstraße) ein. Hierbei stieß er an den Sitzgelegenheiten vor der Kirche gegen ein spielendes zweijähriges Kind und verletzte dieses. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Kleinkind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen und kontrollierte mehrere E-Scooter. Der Gesuchte war allerdings nicht mehr aufzufinden. Daher bitten die Ermittler unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu dem E-Scooter-Fahrer.

