Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Autohaus
Plettenberg (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Autohaus in der Mittelstraße ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten schließlich einen Tresor. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (Ho.)
