Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Autohaus

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Autohaus in der Mittelstraße ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten schließlich einen Tresor. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (Ho.)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

