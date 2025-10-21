Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe unterwegs
Iserlohn (ots)
Unbekannte haben in der vergangenen Nacht Im Hudegrund in Gerlingsen mehrere Kellerräume geknackt. Sie knackten die Vorhängeschlösser, entwendeten jedoch nichts.
Auf einem Baumarkparkplatz an der Baarstraße wurden in der gleichen Nacht zudem die Stromkabel einer E-Ladestation entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist. (lubo)
