Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht Im Hudegrund in Gerlingsen mehrere Kellerräume geknackt. Sie knackten die Vorhängeschlösser, entwendeten jedoch nichts.

Auf einem Baumarkparkplatz an der Baarstraße wurden in der gleichen Nacht zudem die Stromkabel einer E-Ladestation entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell