Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025
Meinerzhagen (ots)
1. Messstelle
Ort Meinerzhagen Krummenerl, L869 Zeit 20.10.2025, 13:16 Uhr bis 15:04 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 42 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 42 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Meinerzhagen, Zum Rothenstein Zeit 20.10.2025, 15:27 Uhr bis 18:27 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 248 Verwarngeldbereich 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 59 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
