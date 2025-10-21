POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025

Nachrodt-Wiblingwerde / Iserlohn / Lüdenscheid / Plettenberg (ots) - Nachrodt-Wiblingwerde In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter zwei Fahrzeuge am Obstfeld geknackt. Gewaltsam brachten sie ein Autofenster zu Bruch und beschädigten mit einem Hebelwerkzeug die Fahrzeuge, nun fehlen mehrere persönliche Gegenstände, wie eine Handtasche. Nach einem Beinahezusammenstoß zweier Pkw am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ...

mehr