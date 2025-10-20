Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Balve / Kierspe (ots)
1. Messstelle
Ort Kierspe, Bollwerkstraße B54 Zeit 19.10.2025, 07:14 Uhr bis 13:32 Uhr Art der Messung: Radar 1 Gemessene Fahrzeuge 775 Verwarngeldbereich 97 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 17 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 86 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde RE
2. Messstelle
Ort Balve-Volkringhausen, Mendener Straße Zeit 19.10.2025, 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2340 Verwarngeldbereich 147 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde E (lubo)
